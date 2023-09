Digital Angels nomina Stefano Ragugini direttore Relazioni Esterne

(Teleborsa) -, agenzia integrata di marketing e comunicazione digitale presente a Roma, Milano ed Amsterdam, annuncia l'ingresos e la nomina diRagugini, ternano, classe ’79, vanta unae garantirà un passo avanti nella crescita e reputazione dell'agenzia. Attivo da quasi 20 anni nel settore del public affair e dell’advocacy, ha, società di lobbying e public affairs fondata da Claudio Velardi, dove ha lavorato per 12 anni,, fondata da Paolo Messa, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Operativo per 5 anni.Stefano porterà la sua competenza nella costruzione e nel. Sarà anche responsabiledello sviluppo e del mantenimento dir, tra cui partner strategici, grandi aziende tecnologiche, università ed istituzioni."Sono felice di poter cogliere questa nuova e importante sfida professionale. Digital Angels è un'azienda giovane e dinamica che rappresenta già una certezza nel panorama nazionale e un'eccellenza nel settore della comunicazione digital", commenta Stefano Ragugini, External Relations Director di Digital Angels, aggiungendo "ringrazio il founder, Piermario Tedeschi, per la fiducia riposta in me e i colleghi per l'accoglienza".