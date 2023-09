Caro voli, Urso replica a O’Leary. Assist dell’Antitrust: "Infondate critiche a misure"

(Teleborsa) -. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italyrispondendo ai giornalisti sulle dichiarazioni del numero uno di Ryanairche ha diil decreto del governo in tema di trasporto aereo."Scusate mi sono ritrovato un po' di pile, non so non so se trovato una persona che sia aggira per l'Italia gliele potete riconsegnare voi?". Urso ha replicato ad O'Leary, che stamani nella conferenza stampa in cui ha avuto deiproblemi tecnici commentando che "il ministro Urso ha tolto le pile dal telecomando per impedirci di fare la presentazione".Il ministro aggiunge: "poi se ha bisogno di un consigliere giuridico, qui ieri lo ha ricevuto un consigliere di Stato; poi è difficile parlare e argomentare, se uno non ha conoscenze giuridiche e legali. Siamo disponibili ad assisterlo su questo"."D'altra parte - continua Urso - una compagnia che è sanzionata undici volte dall'Autorità che regola la concorrenza e il mercato per aver violato in questo paese per undici volte le regole del mercato e calpestati