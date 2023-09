Urso, in manovra staffetta generazionale pensionati-giovani

(Teleborsa) -che permetta per due anni al pensionato di formare un giovane sotto i 35 anni, assunto con contratto a tempo indeterminato, e abbiamo dovuto rinunciare per mancanza di copertura finanziaria".Lo ha affermato il ministro delle Imprese,nel corso della presentazione della campagna M.a.d.e., a proposito del passaggio di generazione in alcuni settori, specialmente nella moda e nel made in Italy spiegando che l'intenzione del ministero e delle ministero dell'Economia, con cui la norma è condivisa, è di riproporla ed inserirla nella manovra economica finanziaria".Intanto, si infiamma lo scontro con il numero uno di Ryanair Michael O'Leary che ha di nuovo attaccato il decreto del governo in tema di trasporto aereo. "ha replicatoil ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, rispondendo ai giornalisti sulle dichiarazioni del numero uno di Ryanair Michael O'Leary che ha di nuovo attaccato il decreto del governo in tema di trasporto aereo."Scusate mi sono ritrovato un po' di pile, non so non so se trovato una persona che sia aggira per l'Italia gliele potete riconsegnare voi?". Con questa battuta Urso ha replicato ad O'Leary, che stamani nella conferenza stampa in cui ha avuto dei