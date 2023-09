Mevim, prosegue il riassetto organizzativo di gruppo

(Teleborsa) -, società operante nel settore immobiliare attraverso tre linee di business: acquisizione, gestione di asset immobiliari, attività di affitti brevi e l’offerta di servizi diquotata al mercato Euronext Growth Milan (EGM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che, nell’ambito dello sviluppo strategico avviato, il quale ha comportato tra l’altro la modifica della denominazione sociale della Società in MEVIM S.P.A., nonché del conseguente riassetto organizzativo del Gruppo, si è proceduto alla modifica della denominazione sociale delle società controllate “Imvest Short Rent S.r.l.”, “Imvest Dire S.r.l.” e “Imvest Services S.r.l.”, le quali assumeranno, con decorrenza dalla data di deposito del relativo verbale assembleare di approvazione, rispettivamente, le seguenti denominazioni sociali: “” “” e “”.Si precisa che, con specifico riferimento alla società “Imvest Dire S.r.l.”, l’Assemblea ha altresì deliberato ladell’al fine di sostenere le attività finalizzate allo sviluppo di progetti volti alla creazione e fornitura di servizi ad alto contenuto tecnologico connessi ed accessori, o comunque collegati all’attività core nel settore real estate. Talesi colloca nell’ambito del processo di sviluppo strategico avviato a livello di, che si ricorda mira ad attuare un’espansione delle attività core esercitate mediante l’allargamento delle attuali linee di business ed includendo altresì ulteriori attività, le quali, connesse ed accessorie o, comunque collegate alle prime, consentiranno di rendere sempre di più il Gruppo un operatore integrato di servizi immobiliari a 360° ad alto contenuto tecnologico, in grado di creare valore in ogni fase della gestione immobiliare.