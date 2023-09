Eventi e scadenze del 14 settembre 2023

Mercoledì 13/09/2023

Giovedì 14/09/2023

Adobe Systems

Bialetti

Comal

Cy4gate

Cy4gate

Homizy

I Grandi Viaggi

Iscc Fintech

Italian Wine Brands

Lventure Group

Next Re

Sesa

Softec

Svas Biosana

Tmp Group

(Teleborsa) -- Si svolge a Santiago de Compostela l'evento organizzato da Eurofi improntato sugli sviluppi della regolamentazione finanziaria e sulle possibili implicazioni dei trend macroeconomici e industriali in corso- Il Presidente Giorgia Meloni sarà a Budapest per partecipare al Budapest Demographic Summit e per l'incontro con il Primo Ministro, Viktor Orbàn- L'evento di The European House – Ambrosetti si svolge a Trieste. Partecipano, tra gli altri, i ministri Abodi, Ciriani, Lollobrigida, Musumeci, Pichetto Frati, Sangiuliano, Musumeci, Tajani e Urso e numerose personalità09:00 -- In Aula informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in ordine ai tragici eventi occorsi presso la stazione ferroviaria di Brandizzo09:30 -- Il Convegno si svolge presso la Camera dei Deputati. Interverranno, tra gli altri, i Ministri Sangiuliano, Schillaci, Roccella e i Viceministri Cirielli e Bellucci09:30 -- Roma - Al workshop verranno presentati i risultati della nuova Rivelazione Imprese e Lavoro (RIL). Interverranno, tra gli altri, il Presidente e il Direttore Generale INAPP e la Direttrice Generale Anitec-Assinform12:00 -- Incontro del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con la Presidente della Camera Bassa della Repubblica di Polonia, Elzbieta Witek, a Montecitorio13:45 -- Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14:00 -- La Commissione Ambiente, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della protezione civile, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale, svolge le audizioni a: Croce rossa italiana (Cri), Confesercenti, Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) e ActionAid14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde15:30 -- Palazzo Madama, le Commissioni riunite Esteri di Camera e Senato svolgono l'audizione del Ministro degli Affari esteri e dell'integrazione europea della Repubblica di Moldova, Nicu Popescu17:30 -- La presentazione del libro si terrà presso la sede della Luiss Business School, a Roma. Interverranno, tra gli altri, Luigi Abete (Presidente LUISS BS), Vincenzo Boccia (Presidente Luiss Guido Carli) e Giovanni Lo Storto (DG Luiss Guido Carli)- Regolamento BOT- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale del Gruppo Bialetti al 30 giugno 2023- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti