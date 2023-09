Spindox, assemblea ufficializza estensione consiglieri e nomina De Florentiis

Spindox

(Teleborsa) - L’Assemblea dei soci diha accolto la proposta del Consiglio di Amministrazione die di nominare, quale, Amministratore Unico di Deep Consulting.L’ampliamento dell’organo amministrativo con la nomina di De Florentiis è finalizzata adell’organo stesso con una visione approfondita delle dinamiche relative ai mercati della, sui quali la Società intende costruire parte della propria crescita nei prossimi anni.L’incarico del nuovo consigliere di amministrazione scadrà insieme a quello degli amministratori attualmente in carica, quindi alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Per quanto a conoscenza della Società, il Dott. De Florentiis alla data del presente comunicato non detiene azioni di Spindox.L’Assemblea ha inoltre deliberato dida attribuire all’amministratore neoletto, comunque entro l’ammontare complessivo del compenso annuo lordo stabilito dall’Assemblea dei soci con delibera del 21 maggio 2021.