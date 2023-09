Covid, Schillaci: nuovi vaccini pronti tra 15 giorni

(Teleborsa) - Il ministro della Salute,, ha annunciato che i nuovi vaccini anti-Covid saranno pronti "tra 15 giorni". Il ministro ha spiegato che saranno offerti gratuitamente a tuttiche vogliano sottoporsi alla, e non soltanto alle categorie indicate nell'ultima circolare del ministero della Salute, tra cui over-60 e operatori sanitari. L'annuncio è arrivato a margine dell'evento alla Camera "Natalità: work in progress".Il ministro ha poi rassicurato per quel che riguarda ile i rischi legati al: "siamo molto tranquilli, stiamo lavorando con il ministero dell'Istruzione per tranquillizzare tutti. C'è stato un allarmismo forse esagerato su questo argomento". Proprio sul tema della prevenzione sanitaria a scuola, mercoledì 13 settembre si è tenuto un tavolo tra i ministeri Salute e Istruzione.Intanto anche dall'(Aifa) – dopo l'approvazione da parte dell'(Ema)– è arrivato il via libera al nuovo vaccino anti-Covid Comirnaty di Pfizer-BioNTech mirato alla sottovariante Omicron XBB.1.5. Il vaccino, secondo quanto si apprende, verrà inserito nella classe di(Classe C non negoziata) e seguirà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di farmaci già approvati dall'Ema, ma non ancora negoziati da Aifa ai fini delladel. La conseguenza di questa procedura è l'immediata immissione sul mercato del medicinale.Il nuovo vaccino aggiornato dovrebbe essere disponibile daanche in Italia e la sua somministrazione, come rileva l'ultima circolare del ministero della Salute, è fortemente raccomandata agli, ai soggetti fragili, alle donne in gravidanza e agli operatori sanitari. A questi gruppi di persone, secondo quanto indicata dalla, è raccomandata e offerta una dose di richiamo a valenza 12 mesi con la nuova formulazione di vaccino aggiornato.La vaccinazione potrà inoltre essere consigliata a famigliari e conviventi di persone con. Sulle tempistiche di somministrazione, sulla base delle informazioni e delle evidenze scientifiche al momento disponibili, "si prevede la possibilità di somministrazione della dose di richiamo a distanza di almeno 3 mesi dall'ultimo evento (ultima dose, a prescindere dal numero di richiami già effettuati o ultima infezione diagnosticata). E' previsto, inoltre - è stato sottolineato nella circolare - che i nuovi vaccini aggiornati possano essere utilizzati anche per il ciclo primario, cioè per chi non si è mai vaccinato".