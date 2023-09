Enel è il nuovo Official Energy Partner dell'Atalanta

Enel

(Teleborsa) -: il Gruppo elettrico è il nuovodel club bergamasco ed ilsui LED a bordo campo, sui maxischermi e sui backdrop utilizzati per le interviste pre e post-partita, durante i match casalinghi di campionato e Coppa Italia dell’Atalanta.Grazie a questa partnership l’Atalanta e i suoipotrannoper l’elettrificazione offerta da Enel. Per vivere da vicino tutto lo spettacolo e le emozioni di una partita di calcio direttamente allo stadio, le persone, i clienti e gli stakeholder di Enel, insieme alle proprie famiglie, avranno"La Serie A di calcio è un palcoscenico di assoluto livello grazie allo spettacolo offerto dai club che ogni settimana sono seguiti con grande passione da milioni di tifosi in tutto il Paese" ha dichiaratoHead of Communications di Enel, che aggiunge "da quest'anno sarà anche più sostenibile grazie al nostro impegno al fianco di alcune tra le più importanti società sportive del campionato come l'Atalanta"."Siamo davvero molto contenti di aver sottoscritto questo accordo di partnership con Enel perchè ci dà l'opportunità di approfondire e sviluppare un tema importante quale è la sostenibilità", ha dichiarato, Direttore Commerciale e Marketing Atalanta.