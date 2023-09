Fideuram Asset Management, Serafini: "Offerta sostenibile pilastro trasformazione ESG di Fideuram"

(Teleborsa) - "L'offerta sostenibile rappresenta uno dei pilastri della trasformazione ESG di Fideuram, in linea con i target della Capogruppo Intesa. In Fideuram Asset Management sviluppiamo soluzioni che rispondono ai criteri ESG e distribuiamo prodotti finanziari con un'anima sostenibile, con l'obiettivo di arrivare a offrire una gamma di prodotti finanziari quasi interamente sostenibile. Per raggiungere questo ambizioso traguardo abbiamo avviato, sin da subito, l'integrazione dei fattori ESG nel nostro processo di investimento, nella convinzione che questi elementi, oltre a favorire uno sviluppo economico e sociale sostenibile, possano contribuire positivamente ai risultati finanziari dei portafogli dei clienti riducendone, al contempo, i rischi". È quanto ha affermatodurante la tavola rotondaorganizzata nell'ambito della quattordicesima edizione delil principale appuntamento nazionale dedicato alla tesoreria ed al mondo della finanza in corso a Bologna."Il settore dell'asset management in questo ha un ruolo determinante. In Fideuram AM – ha proseguito– siamo parte attiva nel promuovere e costruire una cultura d'investimento fondata sulla sostenibilità e sulla responsabilità, attraverso tre principi cardine: il principio di integrazione, attraverso il quale i nostri gestori aggiungono alla valutazione dell'investimento operata in termini di rischio e rendimento una terza dimensione, quella dei rischi non finanziari, riassunta nell'acronimo ESG; il principio di cittadinanza, secondo il quale le imprese possono scegliere i Paesi in cui sviluppare il proprio business tenendo in considerazione le tematiche ESG e, per finire, il principio di esclusione, che si concretizza in una lista di società e settori che sono ritenuti incompatibili con i principi di sostenibilità".