Unicredit si conferma Mai Partner della Filarmonica della Scala

UniCredit

(Teleborsa) -si confermaper la nuova stagione concertistica 2024, confermando la validità di unae che si traduce in un connubio tra passione artistica e responsabilità sociale.Attraverso tale partnership, UniCredit rinnova il suoa sostegno dell'istruzione: un investimento fondamentale per creare un futuro migliore."Crediamo fermamente che un'istituzione finanziaria responsabile debba sostenere il tessuto culturale e sociale delle comunità in cui opera, ed è per questo che in questi anni abbiamo rafforzato il nostro impegno nel sociale e nella cultura", afferma, Amministratore Delegato di UniCredit, aggiungendo "essere al fianco di Filarmonica della Scala in qualità di Main Partner dal 2003 riflette il nostro impegno a contribuire allaverso unper le generazioni presenti e future".Anche quest’anno UniCredit supporterà Filarmonica della Scala nell’offerta di attività edelle comunità in cui opera. La nuova stagione includerà, infatti, una serie diquali, che offre al pubblico l'opportunità unica di assistere alle prove generali dei concerti, e, un progetto che mira a introdurre l’educazione musicale tra i giovanissimi avvicinandoli alle meraviglie della musica, incoraggiandone al tempo stesso creatività e talento artistico.UniCredit sostiene, inoltre,attraverso il finanziamento dio, offrendo loro la possibilità di sviluppare il proprio talento e contribuendo così a preservare e promuovere l'eccellenza musicale delle nuove generazioni. A partire dal 2024, sarà introdotto anche, un riconoscimento assegnato in base ai valori e al potenziale musicale del concorrente: un impegno a riconoscere e sostenere i talenti emergenti.Infine,tornerà a incantare il pubblico milanese con il, oltre a esibirsi anche in numerose tournée internazionali, portando la propria eccellenza musicale oltre i confini nazionali.