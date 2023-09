Agatos, notificato decreto ingiuntivo Sorgenia

Agatos

(Teleborsa) -comunica che il 7 settembre 2023 è statoemesso dal Tribunale di Milano dell’importo di, di cui l’importo di 2.500.000 è immediatamente esecutivo, oltre interessi e spese. In relazione a questo decreto non è stata notificata alcuna procedura esecutiva.Il debito - ricorda una nota - si è venuto a creare nell’ambito dellacomunicata il 16 maggio 2022. L’esistenza di questo debito è adeguatamentedella società pubblicati, a partire dalla semestrale 2022.Agatos sta quindi intraprendendo le iniziative necessarie ed opportune per fronteggiare la richiesta.