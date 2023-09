Alluvioni in Libia: Ue stanzia altri 5,2 milioni in assistenza umanitaria

(Teleborsa) - Via libera dellaad altri"I bisogni in Libia sono in drammatico aumento" evidenzia l'esecutivo Ue, riferendo che i "finanziamenti saranno convogliati attraverso i partner umanitari dell'Unione europea attivi in Libia, consentendo loro di rafforzare l'assistenza" alle autorità locali impegnate a Derna per "alloggi, salute, cibo, acqua, servizi igienico-sanitari e protezione".Dell'importo totale, 200mila euro – fa sapere la Commissione Ue – sono destinati ala sostegno della Società della Mezzaluna Rossa libica. Questo nuovo stanziamento porta il totale dei finanziamenti umanitari stanziati per l’emergenza aL'Unione Europea continua, inoltre, a fornire assistenza in natura attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Ue. Finora(Germania, Romania, Finlandia, Italia, Paesi Bassi, Francia, Belgio e una nuova offerta dall’Austria) attraverso tale meccanismo.Ilha inoltre inviato una squadra di esperti e un ufficiale di collegamento per supportare le operazioni di terra, oltre a mettere a disposizione competenze ambientali.Nel periodo immediatamente successivo all'emergenza, l'Ue ha stanziatoe ha incanalato le offerte degli Stati membri dell'UE attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Ue. L'assistenza in natura e altri supporti vitali hanno già raggiunto alcune delle aree più colpite nella Libia orientale.