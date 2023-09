CarX chiude seed round da 500mila euro con Camfin Alternative Assets

(Teleborsa) -, start up innovativa nel settore del Charging Off-Grid di veicoli elettrici,, società di private equity italiana attiva prevalentemente nel settore mobility.Lepermetteranno alla start-up che studia soluzioni sostenibili per l’accumulo di energia portatile, die di porre le basi per un significativo passo in avanti nella sua crescita con ilIl Seed Round segue di pochi mesi la, che ha consentito lnel settore, tra i quali gli ingegneri Andrea Airale e Alessandro Ferraris, insieme al direttore tecnico Claudio Giannuzzi e all’imprenditore digitale Nicola Di Campli.Obiettivo di CarX è quello diil processo diproponendo soluzioni tecnologiche innovative, a livello hardware e software, dedicate alladei veicoli elettrici. CarX vuole migliorare l'efficienza, l'accessibilità e la sostenibilità della ricarica dei veicoli elettrici, promuovendo al contempo la diffusione di mezzi a zero emissioni e riducendo l'impatto ambientale nel settore dei trasporti."La nostra Visione di un mondo sempre più elettrico e sostenibile è molto chiara e sono molto contento di vedere che è condivisa da un player estremamente importante come Camfin Alternative Assets", ha commentato, Co-Founder e CEOdi CarX."Per me è un privilegio poter dare un personale contributo alla trasformazione epocale e irreversibile della mobilità su ruote", ha aggiunto, Co-Founder e CTO."Condividiamo con CarX l’obiettivo di una mobilità sempre più moderna e sostenibile. Attraverso questo investimento vogliamo contribuire a sostenere le prospettive di crescita di questa giovane e innovativa azienda e il dinamismo del suo management verso futuri sviluppi", ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato di Camfin Alternative Assets.