ENEL: impegno Gruppo 3,8 milioni di euro

Enel

(Teleborsa) - Ammontano aper il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Di essi, circa 3,5 miliardi sono destinati a interventi per il potenziamento della rete, in particolare per le smart grids e per migliorare la resilienza a fronte di eventi atmosferici estremi. E' quanto ha riferito il direttore di Enel Italia,nell'audizione nelle Commissioni bilancio di Senato e Camera sullo stato di attuazione del PNRR.riguardano lo stabilimento di Catania per la produzione di pannelli fotovoltaici (89 milioni), i progetti sull'idrogeno (142 milioni), la manutenzione straordinaria della diga di Pozzillo in Sicilia e il progetto per la rete di teleriscaldamento di Arcidosso in Toscana (in totale 34 milioni), lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica elettrica (38 milioni). Lanzetta ha segnato le "criticità" su cui porre attenzione per assicurare che i progetti siano ultimati secondo la tempistica prevista dal Piano.È necessario "velocizzare il permitting dellegarantire l'utilizzo dei contratti esistenti, prevedere una revisione dei prezzi individuando meccanismi che riflettano gli aumenti delle dinamiche inflattive, semplificare le attività di rendicontazione per renderle più veloci".