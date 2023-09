Innovatec, Piano 2024-2026 punta a rafforzamento leadership circolarità e rinnovabili

Innovatec

(Teleborsa) -ha presentato oggi ilche riconferma l’impegno della società nello sviluppo di un modello di business basato a regime su, con obiettivi di crescita dei ricavi e della redditività ed una prospettiva concreta diIl Business Plan si basa su: operare qualefornendo gli strumenti ai propri clienti per una progressiva decarbonizzazione delle proprie attività; affermare la propria, realizzando impianti dedicati al recupero di materia generata nel ciclo dei rifiuti e fornendo servizi integrati di EPR mediante la creazione di consorzi di filiera. Per questo il piano prevededi euro, di cui: crescita dei(CAGR 24%) e della marginalità generata, con(+100% rispetto al 2022 e CAGR 33%)),(CAGR 59%),e solidità ed equilibrio finanziari. Quanto al dividendo si propone unadi Euro. Il dividend yield per azione attualizzato a chiusura della giornata ieri è del 5,5%. Il pay-out ratio al 2026 è del 55-60%"Il Piano di Sviluppo al 2026 di Innovatec, focalizzato sulla crescita in ogni area di business, proietta questi ultimi in un percorso di crescita sostenibile il cui driver principale è l’ampliamento dei servizi per l’efficienza energetica e per una copertura di tutta la value chain del rifiuto fino al recupero della materia così da facilitare la transizione energetica ed ecologica fornendo gli strumenti ai propri clienti per una progressiva decarbonizzazione delle proprie attività", afferma ilha spiegato che "con questo Piano, Innovatec vuole affermare la propria posizione strategica quale leader nella circolarità, realizzando impianti dedicati al recupero di materia generata nel ciclo dei rifiuti e fornendo servizi integrati di EPR mediante la creazione di consorzi di filiera.".