WIIT, nuovo contratto in Germania di circa 2,3 milioni di euro

WIIT

(Teleborsa) -, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, ha firmato un, per un valore complessivo di circa 2,3 milioni di euro, con uno dei più grandi “multichannel” beauty retailer internazionali con un fatturato di oltre 3 miliardi di Euro e 1800 punti vendita.Il Cliente ha sceltoper i prossimi cinque anni, iniziando il suo percorso verso il Cloud ed esternalizzando, per la prima volta, le proprie infrastrutture che rappresentano le fondamenta tecnologhe della sua strategia “omnichannel”. Abilitando una strategia multi Data Center, all'interno della Germany North West region, a Düsseldorf, il clientebeneficerà delle infrastrutture tecnologiche del Campus e dei Network managed e Private Cloud services di WIIT.Infine, grazie al supporto di WIIT,; questo rappresenta il primo passo verso un modello di Cloud sicuro e gestito e una completa rifocalizzazione dell’IT sulle attività maggiormente legate al proprio Core Business.

"Siamo molto contenti della firma di questo contratto, il primo di dimensioni rilevanti con un cliente large corporate su servizi Premium. Siamo certi che questa importante referenza agevolerà l’accelerazione della crescita organica in Germania nei prossimi anni, in particolare sui servizi Premium a maggiore valore aggiunto, in linea con la nostra strategia di upselling su clienti esistenti e su nuovi clienti nel mercato tedesco che continua a rappresentare un’area di grande sviluppo per il Gruppo" - ha commentato Alessandro Cozzi, CEO di WIIT -. "Il nostro obiettivo è quello di allineare la crescita organica tedesca a quella italiana che ha sempre registrato tassi di crescita a doppia cifra e che nel 2023 vede una ulteriore accelerazione".