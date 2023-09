Garofalo Health Care, Standard Ethics alza rating di sostenibilità

Garofalo Health Care

(Teleborsa) - Standard Ethics, agenzia indipendente di rating extra-finanziari di sostenibilità, in data odierna, ha alzato il rating ESG di(GHC) di lungo periodo al livello Investment Grade “EE+” (“Very Strong”) dal precedente “EE” (“Strong”). Il rating di breve periodo è confermato al livello attuale “EE” (“Strong”), anch’esso Investment Grade.Per GHC, coperta dal rating Standard Ethics a partire da ottobre 2020, si tratta del secondo upgrade in materia di rating ESG negli ultimi 3 anni.Alla base dell’innalzamento del rating, Standard Ethics ha messo in luce “la costante attenzione all’innovazione di GHC e il progressivo rafforzamento del suo impianto ESG con l’individuazione di obiettivi di medio e lungo periodo (soprattutto di natura ambientale) allineati alle indicazioni volontarie ONU, OCSE e UE”. Standard Ethics, inoltre, ha apprezzato la governance della sostenibilità del Gruppo, “strutturata e supportata da un adeguato sistema di indirizzo, controllo e ESG Risk Management”.Evidenziati da Standard Ethics anche il piano di incentivazione di lungo termine, collegato a rating di sostenibilità e alla performance energetica e ambientale, e i comportamenti posti in essere “per meglio tutelare gli interessi degli azionisti di minoranza, come la rinuncia del voto maggiorato da parte dell’azionista di controllo".