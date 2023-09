Mediobanca, titolo cauto in vista del CdA. Da comitato nomine lista senza Delfin

Mediobanca

FTSE MIB

istituto di piazzetta Cuccia

(Teleborsa) - Scambia di poco sopra la parità, con l'attenzione del mercato puntata oggi sul Consiglio di Amministrazione.Il comitato nomine di Mediobanca proporrà oggi al board di Piazzetta Cuccia la lista del Cda, completa delle quattro new entry che sostituiranno i consiglieri che hanno raggiunto il limite di età previsto dallo statuto.Si tratta di una rosa di dodici nomi, di cui non fanno parte né rappresentanti di Delfin (primo singolo azionista con il 19,8%) né del gruppo Caltagirone (9,8%), che includono il CEO, il presidentee il direttore generaleche compongono una lista in totale continuità rispetto al passato.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento dell'subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 12,34 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 12,27. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 12,23.