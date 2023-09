Unicredit anticipa tranche buyback da 2,5 miliardi. Mercato premia titolo dopo parole Orcel

UniCredit

(Teleborsa) -annuncia l'intenzione di lanciare una tranche del programma di riacquisto di azioni proprie 2023 per un massimo di 2,5 miliardi di euro.La Società "beneficia di elevati livelli di capitale e di una generazione organica di capitale ai vertici della categoria, sostenuta da una performance finanziaria costantemente elevata, da una solida qualità degli attivi e da un costo del rischio strutturalmente più basso. Ciò ha posizionato la Società in modo ottimale per affrontare i periodi di incertezza macroeconomica e le consente di anticipare una parte del riacquisto di azioni proprie previsto per il 2023", spiega una nota di Piazza Gae Aulenti., contro i 5,25 miliardi di euro del 2022, che si traducono in un rendimento totale di oltre il 16%. Ciò - aggiunge la nota - "sottolinea l'impegno di UniCredit a conseguire rendimenti interessanti e sostenibili per gli azionisti, preservando al contempo la solidità patrimoniale. Proforma per questa tranche di riacquisto, Il CET1 ratio di UniCredit è pari al 15,8% al 2° trimestre 2023".L'avvio di questa tranche di buy-back 2023 è subordinato all'approvazione da parte degli azionisti della Società in occasione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti che sarà convocata per il 27 ottobre 2023 con apposito avviso che verrà pubblicato a breve, nonché all'approvazione dell'autorità di vigilanza." afferma l'AD di UniCredit,, commentando la decisione e sottolineando che l'operazione potrà avere benefici sul dividend per share e sugli utili per azione dato che sarà effettuata prima dello stacco del prossimo dividendo e prima della chiusura del bilancio.Orcel, intervenendo alla Bank of America financials ceo conference, hae rassicurato che lasulla remunerazione degli azionisti e nemmeno un impatto sconvolgente sul settore.Parole che hanno portato il mercato a premiare in Borsa il titolocon un rialzo del 3,22% a 22,76 euro aggiudicandosi la pole position nel principale paniere FTSE MIB.