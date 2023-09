Bonus benzina e bollette, verso il CdM: le ipotesi allo studio

(Teleborsa) - Si è ufficialmente aperte la partita sullain scadenza alla fine del mese e sulche ormai hanno sfondato quota dei 2 euro al litro - rivolti alla platea dei redditi piùIn particolare, il Governo potrebbe intervenire in tempi decisamente stretti sulnel Consiglio dei Ministri in programma per l'inizio della prossima settimana, guadagnando tempo rispetto alla- ha anticipato Urso, a margine di un convegno della Cna - pensiamo di poterligià nel prossimo consiglio ministriLa cifrasulla carta “, la social card con un contributo unico di 382,50 euro destinata a 1,3 milioni di famiglie con Isee fino a 15mila euro, per l’acquisto di beni e alimenti, includendo nel paniere i carburanti.Prima però l'incontro con i Sindacati, in programma domani, 22 settembre: sul tavolo proprio le possibili soluzioni a difesa del potere d’acquisto delle famiglie,Il clima però è decisamenteha detto il segretario generale della Cgil,a Palermo, a margine dell’iniziativa “Insieme per la Costituzione”.