Equita, Stefano Donnarumma nuovo senior advisor

(Teleborsa) - Equita, la principale investment bank indipendente italiana, annuncia l’ingresso di Stefano Donnarumma come nuovo senior advisor, con l’obiettivo di affiancare il management nello sviluppo di iniziative volte a supportare la crescita del Gruppo nelle diverse aree di business.Donnarumma avrà un ruolo chiave nello sviluppo della nuova asset class annunciata da Equita lo scorso 21 giugno 2023 con un’iniziativa rivolta al mondo delle infrastrutture e delle energie rinnovabili. Grazie alla sua conoscenza delle tematiche energetiche e green, non solo in Italia ma anche all’estero, affiancherà il team EGIF nel lancio del fondo Equita Green Impact Fund e supporterà le attività di fundraising presso investitori istituzionali.A questo si aggiungerà il ruolo di advisor del comitato investimenti di EGIF, destinato all’identificazione di nuove opportunità di investimento del fondo.In qualità di senior advisor del Gruppo, Donnarumma sarà inoltre impegnato sul fronte delle attività di Investment Banking, grazie al suo ampio e diversificato network di contatti con stakeholders finanziari, industriali ed istituzionali, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento di Equita anche su Roma, dove il Gruppo è già impegnato da tempo con il contributo di altri senior advisors.