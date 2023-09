Iren presenta offerta vincolante per acquisire asset di Egea

Iren

(Teleborsa) -ha presentato in data odiernaper rilevare. L’offerta, che conferma l’interesse di Iren, si poggia su un solido piano economico e industriale finalizzato alla crescita e allo sviluppo degli asset oggetto della procedura.Il piano prevededel Gruppo Iren, storicamente caratterizzato dalla, da uno stretto coinvolgimento dei fornitori e dei partner, dall’attenzione verso le comunità e dalla capacità di investimento sul territorio. L’operazione èpresentate nel piano al 2030 del Gruppo Iren.Il piano di Iren per Egea è stato concepito in unafacendo leva sull’esperienza nell’integrazione di nuove società nel portafoglio di business del Gruppo.Leche potranno essere conseguite nei servizi a rete e a libero mercato potranno essere destinate ad unper creare nuove opportunità di sviluppo.