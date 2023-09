Snam annuncia collocamento transition bond convertibili in azioni Italgas

SNAM

Italgas

(Teleborsa) -annuncia l’avvio delper un importo totale dicon scadenza al 2028 eordinarie esistenti diLe Obbligazioni saranno emesse ale si prevede che pagheranno unada corrispondersi su base semestrale posticipata il 29 marzo e il 29 settembre di ciascunanno, con il pagamento della prima cedola previsto per il 29 marzo 2024. Le Obbligazioni avranno unae saranno rimborsate a scadenza al valore nominale.Il, impiegato per il calcolo dell’exchange property sottostante le Obbligazioni, incorporerà unapplicato al prezzo di riferimento.I Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners hanno informato l’Emittente che, contestualmente al collocamento delle Obbligazioni, intendono condurre unper conto dei sottoscrittori delle Obbligazioni che intendano procedere con la vendita allo scoperto tali Azioni ad investitori procurati dai Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners con finalità di hedging relativamente al rischio di mercato derivante dall’investimento nelle Obbligazioni. Ilnel Concurrent Delta Placement saràtramite un processo digestito dai Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.I Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners inizieranno il collocamento di Obbligazioni e Concurrent Delta Placement contemporaneamente alla pubblicazione del presente comunicato stampa. SNAM non riceverà proventi da alcuna vendita di Azioni nel Concurrent Delta Placement.