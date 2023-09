Credito Emiliano costituisce un nuovo programma di cambiali finanziarie da 1 miliardo di euro

(Teleborsa) - Con l’obiettivo di diversificare ulteriormente le proprie fonti dia sostegno delladegli impieghi allae corporate, in data odiernaS.p.A. ha finalizzato la costituzione del proprio primo Programma per l’e (Multi-Currency Commercial Paper Programme). I titoli emessi nell’ambito del Programma, per un ammontare massimo fino a 1 miliardo di euro e con scadenza fino a 12 mesi, saranno destinati esclusivamente ad investitori qualificati. I titoli saranno emessi in forma dematerializzata e accentrati pressoS.p.A.Il, di, è stato predisposto in conformità ai criteri e ai requisiti stabiliti dalla Market Convention on Short-Term European Paper (STEP) e ha ottenuto la relativa certificazione di conformità (STEP Label). I rating attribuiti sono: F3 da Fitch e P-3 da Moody’s.“Dopo aver strutturato un programma EMTN per le emissioni obbligazionarie”, ha dichiarato, Responsabile della Business Unit Finanza di Credem, “oggi siamo particolarmente contenti di aver avviato questo nuovo canale di raccolta a breve termine che riteniamo strategicamente molto importante e dove contiamo di mantenere una presenza rilevante e continuativa. Attraverso le cambiali finanziarie vogliamo ampliare il perimetro degli investitori potenziali, così da proseguire nella nostra strategia di crescita dei finanziamenti alle imprese e alle famiglie”.