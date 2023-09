Friulchem, ricavi a 15,1 milioni nel primo semestre

Friulchem

(Teleborsa) -chiude il primo semestre condelle vendite sono pari a 15,1 milioni e risultano in diminuzione rispetto ai 17,0 milioni del 30 giugno 2022. Ilsi attesta a 16,8 milioni, in diminuzione rispetto ai 17,9 milioni del 30 giugno 2022.L’ EBITDA al 30 giugno 2023 è pari a 0,92 milioni, aumentato dell'8% rispetto al 30 giugno 2022 (0,85 milioni); il cui incremento è dato dalla contribuzione della BU Veterinaria rispetto alla Business Unit umana.L’si attesta al 5,5% in aumento rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente (4,7%). L’è pari a 0,4 milioni (corrispondente a un EBIT Margin del 2,1%) sostanzialmente in linea all’anno precedente.Ilal 30 giugno 2023 di pertinenza del Gruppo è negativo per 0,09 rispetto ai 0,04 milioni del 30 giugno 2022.Laal 30 giugno 2023 ammonta a 10,5 milioni rispetto fine 2022 (5,4 milioni).