MERMEC: da BEI fino a 30 milioni per digitalizzazione sistema ferroviario

(Teleborsa) -sostiene con 30 milioni di euro le attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (RSI) di, una multinazionale italiana con sede a Monopoli attiva nella progettazione e sviluppo di soluzioni integrate per la diagnostica, il segnalamento e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane e tramviarie nel mondo. L’accordo è stato siglato a Matera dalla Vicepresidente BEIa margine di un evento organizzato dalla BEI in collaborazione con Confindustria Puglia e Basilicata al fine di promuovere le opportunità di finanziamento della Banca dell’UE per le imprese pugliesi e lucane.L’accordo annunciato oggi - spiega la nota - rappresenta un primo finanziamento danello sviluppo di piattaforme innovative di segnalamento e tecnologie per il traposto ferroviario autonomo, di soluzioni avanzate per migliorare l’efficienza della diagnostica, della manutenzione del materiale rotabile, e delle infrastrutture ferroviarie. Inoltre, grazie alle risorse della BEI, MERMEC svilupperà soluzioni per la fruizione remota dei dati provenienti dagli asset ferroviari per una loro gestione integrata. Le nuove soluzioni faranno leva su tecnologie avanzate di connettività, sul cloud computing e l'intelligenza artificiale al fine di aumentare l’efficienza nella diagnostica e manutenzione nonché la sicurezza e la sostenibilità del trasporto ferroviario. Le attività di RSI saranno condotte in Italia nel periodo compreso tra il 2023 e il 2025."Grazie al finanziamento della BEI, MERMEC svilupperà soluzioni altamente tecnologiche ed innovative volte ad aumentare l’affidabilità, sicurezza ed efficienza del sistema ferroviario", sottolineaVicepresidente della BEI.PerChief Financial Officer del Gruppo MERMEC “Quest’operazione conferma il significativo impegno da parte del Gruppo MERMEC ad investire in Ricerca & Sviluppo, promuovendo la sostenibilità e l'innovazione nel settore ferroviario e creando valore nella triplice dimensione economica, sociale e ambientale. L’accordo non solo rafforza la nostra capacità di realizzare questa visione, ma conferma anche il ruolo importante che le istituzioni finanziarie internazionali svolgono nell'accelerare il cambiamento positivo."