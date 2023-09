Tokyo prosegue incerta con il resto dell'Asia dopo Bank of Japan

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione debole per le borse asiatiche che scontano ancora le indicazioni da Falco della Fed. Rosso anche per il listino di, che scambia con un calo dello 0,34% sul, porta nonostante la bank of Japan abbia invece confermato una politica ultra espansiva. Al contrario,guadagna l'1,04% rispetto alla seduta precedente.In denaro(+0,93%); in lieve ribasso(-0,33%).Consolida i livelli della vigilia(+0,07%); in frazionale calo(-0,29%).Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,25%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,12%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,08%.Il rendimento dell'scambia 0,75%, mentre il rendimento per ilè pari 2,69%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,3%)02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 49,7 punti).