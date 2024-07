Seduta mista in Asia, toni hawkish da verbali RBA

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con gli investitori che attendono maggiore chiarezza sul percorso dei tassi di interesse da un discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell. Intanto, ihanno mostrato che i banchieri hanno preso in considerazione un aumento dei tassi di interesse a fronte di un'inflazione vischiosa.Aumento per la Borsa di, con ilche sale dell'1,12%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, giornata negativa per, in calo dello 0,75%.sale dello 0,13%.Leggermente positivo(+0,55%); negativo(-0,73%).In frazionale progresso(+0,15%); in frazionale calo(-0,3%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,04%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,02%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,06%.Il rendimento dell'scambia 1,09%, mentre il rendimento per ilè pari 2,25%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 12 punti; preced. 11 punti)03:45: PMI servizi Caixin (atteso 53,4 punti; preced. 54 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,2%).