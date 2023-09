ELSA Solutions verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 7,8 milioni

MIT SIM

(Teleborsa) -, società attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 7,8 milioni di euro (calcolata sul numero delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aver4,2 milioni di euro (interamente in aumento di capitale). Ildi collocamento è pari a 2,50 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (2,50-3,00 euro per azione).Lesono 3.119.000, di cui 1.683.000 di nuova emissione. Sono anche presenti 564.000(3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di FINDAL1982 S.r.l., società riconducibile a Davide Dal Pozzo e Daniela Dal Pozzo, convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.Ilsi attesta al 53,96% (escluse le azioni a voto plurimo). L'vede FINDAL1982 S.r.l (società riconducibile per il 50% a Davide Dal Pozzo e per 50% a Daniela Dal Pozzo) al 42,19% delle azioni ordinarie (62,52% dei diritti di voto); Deanna Gaddoni al 3,85% delle azioni ordinarie (2,49% dei diritti di voto).Il, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 5 membri: Enzo Dal Pozzo (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Davide Dal Pozzo (Amministratore Delegato), Daniela Dal Pozzo (Consigliere con deleghe), Silvia Villa (Consigliere indipendente), Giuseppe Tosto (Consigliere indipendente)L'è prevista per il 26 settembre, con l'il 28 settembre su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.è l'Euronext Growth Advisor.