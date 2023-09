Gibus, CFO SIM avvia copertura con Buy e TP a 17 euro

Gibus

(Teleborsa) - CFO SIM ha avviato la copertura sul titolo, società attiva nel settore outdoor design di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, con unae un, per un upside potenziale del 43% circa.Ledel broker mostrano un CAGR22-25 per ladel 3,8%, come conseguenza di un certo rallentamento nel 2023 dovuto al calo dei volumi seguito da una graduale ripresa nel 2024-25, guidata da un aumento dei volumi controbilanciato da un lieve calo dei prezzi. CFO SIM si aspetta che i segmenti Lusso, High Tech e Sostenibilità siano i più resilienti, mentre prevede che il segmento Design sarà quello che soffrirà di più nel breve termine.Nel 2023 prevede undi 13 milioni di euro, un margine del 15,3%, dovuto principalmente alla diminuzione dei volumi, soprattutto per quanto riguarda Leiner. Nel 2024-25 prevede una ripresa dei margini guidata principalmente dall'aumento dei volumi. Nel 2023 ladovrebbe ridursi a 17,2 milioni di euro per poi salire a 22,1 milioni di euro nel 2025 a causa dell'avvio della costruzione del nuovo stabilimento.Gli analisti scrivono che ladi Gibus è focalizzata su: l'integrazione di Leiner al fine di sfruttare alcune sinergie di ricavi e costi; proseguire il percorso di internazionalizzazione del gruppo, anche avvalendosi della forte rete distributiva di Leiner; il costante investimento in ricerca e sviluppo al fine di individuare nuovi standard qualitativi per il settore nonché sviluppare nuove soluzioni tecnologiche e innovazioni di prodotto; lo sviluppo di un nuovo impianto produttivo al fine di ampliare la capacità produttiva e migliorare l'efficienza operativa.