InvestEU, BEI: fino a 1,7 miliardi di euro per lancio energie rinnovabili di Solaria in Spagna, Italia e Portogallo

(Teleborsa) - Laha approvato una favore diper la costruzione, da parte della società, di circa. Situate principalmente in Spagna, ma anche in Italia e Portogallo, avranno una capacità totale di circa 5,6 GW per una produzione stimata di 9,29 TWh l'anno. Le centrali dovrebbero entrare in funzione entro la fine del 2028. Si tratta dell'operazione di finanziamento più ambiziosa realizzata da Solaria fino ad oggi. Il progetto è sostenuto dalche mira ad attivare oltre 372 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi nel periodo 2021-27.L'operazione – fa sapere la BEI in una nota – rientra nella finestra politica Infrastrutture sostenibili di InvestEU e sosterrà il raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE nell'ambito dell', fornendo elettricità equivalente alla domanda media annuale di circa 2,5 milioni di famiglie e riducendo le emissioni di gas serra di circa 3 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Il progetto contribuirà alla coesione sociale ed economica, accelererà la transizione verde e rafforzerà la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione europea.Il progetto si concretizzerà attraverso lain relazione alla quale il finanziamento quadro prevede la partecipazione di altri istituti di credito. Il primo prestito nell'ambito di questo finanziamento quadro è stato firmato per un importo totale di 278 milioni di euro per la costruzione di impianti fotovoltaici con una capacità totale di circa 1,08 GW.sarà ubicato nelle regioni della coesione, ovvero quelle con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 75% della media dell'Unione europea. Con circa 11.100 posti di lavoro all'anno generati durante la fase di costruzione (stime della BEI), l'operazione aumenterà significativamente l'occupazione nelle aree in cui saranno realizzate le centrali.Il prestito fa parte del, che mira a porre fine alla dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, aumentando l'efficienza energetica e incrementando la produzione da fonti rinnovabili."Questo progetto abbraccia tre mercati dell'Unione europea, a chiara testimonianza del fermo impegno della BEI a favore dell'energia pulita e quindi del suo contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla garanzia di accesso ad un'energia sostenibile – ha dichiarato ila margine della cerimonia di firma tenutasi a Madrid –. In quanto banca dell'UE per il clima siamo lieti di tornare a collaborare con Solaria per portare avanti la transizione energetica nell'Unione europea e promuovere la crescita economica e occupazionale nelle regioni della coesione di paesi con un elevato potenziale in termini di energie rinnovabili come Spagna, Portogallo e Italia.""Questa importante operazione – ha dichiarato il– è una grande dimostrazione della capacità di InvestEU di sostenere in modo significativo la transizione dell'Europa verso la neutralità climatica e l'indipendenza energetica. Metterà a disposizione fino a 1,7 miliardi di euro di finanziamenti per nuove centrali fotovoltaiche in Spagna, Italia e Portogallo. Si tratta di una buona notizia sia per il clima che per la nostra economia: non solo contribuirà ad alimentare milioni di famiglie con energia pulita, ma creerà anche migliaia di posti di lavoro nella fase di costruzione nelle regioni interessate"."La rinnovata fiducia della BEI nei nostri confronti proprio in occasione della firma del più cospicuo finanziamento della nostra storia è per noi motivo di grande orgoglio. Con questi 1,7 miliardi di euro realizzeremo 5,6 GW di capacità solare fotovoltaica nel territorio di Spagna, Portogallo e Italia in modo da continuare ad accelerare la transizione energetica – ha spiegato il p–. Grazie a questo finanziamento disponiamo di una provvista finanziaria più che sufficiente per rispettare la nostra tabella di marcia verso l'obiettivo dei 6,2 GW entro il 2025."