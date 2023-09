Piaggio per i primi 8 mesi stima +17% ebitda e +3% ricavi

Piaggio

(Teleborsa) -, sulla base di stime preliminari relative ai primi otto mesi del 2023, stima che il margine EBITDA del Gruppo (EBITDA/Ricavi) per i primi otto mesi del 2023 abbia confermato la tendenza positiva registrata nei primi 6 mesi del 2023 (circa il 16%, ovvero circa 2 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente).Tali risultati - si legge in una nota - sono stati raggiunti "grazie ad una rigorosa politica di prezzi premium adottata dal Gruppo Piaggiosupportata dalla forza dei marchi del Gruppo, continui miglioramenti nell’efficienza produttiva e un favorevole mix di prodotti venduti".Pertanto, stima che l’EBITDA del Gruppo Piaggio per i primi 8 mesi del 2023 sia cresciuto di circa il 17% rispetto allo stesso periodo del 2022."Nonostante le attuali condizioni macroeconomiche e la debolezza del mercato asiatico, il Gruppo Piaggio stima che isiano aumentati dei circa il 3% nei primi otto mesi del 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022. A cambi costanti la crescita dei ricavi sarebbe di oltre il5%".Il Gruppo di Pontedera conclude sottolineando che "non vi è alcuna certezza che queste stime preliminari saranno confermate o che i risultati effettivi non saranno superiori o inferiori rispetto a quanto stimato".