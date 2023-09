Poco mossa la Borsa americana in attesa di nuovi dati

Dow Jones

(Teleborsa) -, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 33.966 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 4.330 punti. In frazionale progresso il(+0,2%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,25%). Gli investitori attendono nuovi dati macroeconomici e le osservazioni dei funzionari della Federal Reserve. La banca centrale statunitense ha suggerito la scorsa settimana che, esercitando pressioni al rialzo sui rendimenti obbligazionari e frenando le azioni.Si prospetta una. Il focus sarà sul, atteso in aumento di 0,5% m/m (3,5% a/a), spinto dal rincaro dei prezzi del carburante, a fronte di un indice core (0,2% m/m) in linea con il ritmo di crescita degli ultimi mesi. La spesa personale dovrebbe rallentare, frenata dal consumo di beni, mentre il reddito personale dovrebbe registrare un leggero aumento rispetto a luglio.Intanto, il presidente della Federal Reserve Bank di Chicago,, ha affermato cheanche se la banca centrale americana aumenta i tassi di interesse per raffreddare l'inflazione. "Lo chiamo il percorso d'oro e penso che sia possibile, ma ci sono molti rischi e il percorso è lungo e tortuoso", ha detto Goolsbee in un'intervista alla CNBC.Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,32%),(+0,73%) e(+0,66%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,68%) e(-0,50%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,85%),(+1,29%),(+1,20%) e(+0,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,99%. Tentenna, che cede lo 0,89%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,70%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%.Al top tra i, si posizionano(+3,17%),(+2,42%),(+2,35%) e(+2,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,61%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,18%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,04%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,99%.