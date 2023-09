Cina, risultati 2° trimestre più deboli degli ultimi 10 anni per società quotate

(Teleborsa) - Le(azioni denominate in Renminbi e negoziate nelle borse di Shanghai e Shenzhen) hanno registrato i, poiché l’economia si è ripresa più lentamente del previsto sulla scia della pandemia di Covid-19. Lo afferma Fitch Ratings in un nuovo report sul tema, ritenendo probabile che la debolezza persista nel terzo trimestre, poiché i dati economici sono peggiorati drasticamente dalla fine del secondo trimestre e l'effetto base si è moderato per i settori legati ai consumi.Le società quotate in borsa di classe A hanno subito unnel 2Q23, anche con una crescita dei ricavi del 2%, entrambi i più bassi dal 2Q12 nonostante una base depressa dalla pandemia nel 2Q22 quando molte grandi città erano in lockdown.Il settore deiè stato l'ostacolo principale, avendo registrato un calo del 6,5% nei ricavi e un calo del 45,1% nei profitti poiché la ripresa trainata dai servizi non riesce a stimolare la domanda di materiali e le vendite immobiliari rimangono lente. "Riteniamo che il nuovo forte calo dei nuovi progetti immobiliari e delle vendite a partire da giugno continuerà a pesare sulla domanda del settore, bloccando la ripresa dei profitti", afferma Fitch.Anche il settoreha avuto un peso importante, con profitti in calo di oltre il 30% mentre i prezzi globali del carburante si sono ritirati dai massimi pluriennali indotti dalla guerra Russia-Ucraina. Ciononostante, i profitti del settore sono rimasti ben al di sopra dei livelli pre-2022.Al contrario, il settore deiha registrato una forte ripresa dopo i lockdown, con ricavi e profitti in crescita rispettivamente del 20,5% e del 31,3%, trainati principalmente dal segmento orientato ai servizi, mentre anche la catena di fornitura automobilistica è in forte ripresa grazie a nuovi prezzi aggressivi delle società produttrici di veicoli green per stimolare le vendite.