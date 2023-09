Coty annuncia dual listing sulla Borsa di Parigi

Coty

BNP Paribas

Crédit Agricole

Citigroup

Santander

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende di profumeria nel mondo, ha annunciato il lancio di undi Classe A e contestualmente richiesto la quotazione e la negoziazione delle sue azioni ordinarie di Classe A (comprese le azioni ordinarie di Classe A da emettere) sul segmento professionale diGli investitori avranno quindi la possibilità di acquistare azioni Cotyper le azioni quotate su Euronext Paris oper le azioni quotate sul New York Stock Exchange.La società intende utilizzare i proventi netti dell'offerta principalmente perin essere e per investimenti strategici nella propria attività.agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Book Running Managers per l'offerta e comein relazione alla quotazione a Parigi.