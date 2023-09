eVISO chiude esercizio al 30 giugno in perdita di 1,2 milioni di euro

eVISO

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha chiuso l'esercizio luglio 2022-giugno 2023 con unpari a 225,7 milioni di euro, in aumento dell'8% rispetto all'esercizio precedente, una 2,1 milioni di euro, in riduzione del 57%, e una -1,2 milioni di euro, dopo 0,7 milioni di "Contributo sugli extraprofitti" straordinario e non deducibile (rispetto a -1,1 milioni del precedente esercizio".L'risulta negativo (cassa disponibile) per 9 milioni di euro, rispetto a un Indebitamento Finanziario Netto positivo di circa € 4 milioni (indebitamento) al 31 dicembre 2022 e negativo di 8 milioni di euro (cassa disponibile) al 30 giugno 2022."L'esercizio 2022-2023 appena concluso è stato- ha commentato l'- L'instabilità nel prezzo dell'energia registrato nel trimestre luglio-settembre 2022 e le manovre messe in atto dallo stato italiano hanno inciso negativamente sulla marginalità della società durante il primo semestre luglio-dicembre 2022. Nonostante l'influenza di fattori esogeni, il secondo semestre ha registrato un trend opposto permettendo ad eVISO di recuperare parte della propria marginalità, soprattutto nel canale reseller con un incremento del gross margin del 17% rispetto all'esercizio precedente, crescita che sale al 105% considerando le nuove condizioni contrattuali applicate a partire da gennaio 2023".