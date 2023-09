Nusco, si dimette il Presidente e Amministratore Delegato Luigi Nusco

Nusco

(Teleborsa) - Luigi Nusco, Presidente e Amministratore Delegato di, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato per sopraggiunti motivi personali, rimettendo tutte le deleghe assegnategli.Ai sensi del contingency plan approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 2021, l’amministratore Michele Nusco assumei poteri precedentemente assegnati all’amministratore delegato Luigi Nusco e il CdA si riunirà per la ratifica di tali poteri e per gli adempimenti conseguenti.Il board - si legge in una nota - provvederà alla sostituzione dell’amministratore Luigi Nusco mediante il sistema di cooptazione, con deliberazione approvata dal collegio sindacale.