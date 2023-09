Trasporti sostenibili, UE stanzia 7 miliardi di euro per progetti infrastrutturali chiave

(Teleborsa) - Laha lanciato un invito a presentare proposte nell'ambito della. Sono disponibili oltreper progetti riguardanti infrastrutture di trasporto europee nuove, rinnovate e migliorate sulla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), che coinvolgono ferrovie, vie navigabili interne, porti marittimi o strade. I progetti selezionati per il finanziamento aiuteranno l'UE a raggiungere i suoi obiettivi climatici.Saranno ammissibili - spiega una nota dell'esecutivo UE - anche i progetti che rafforzano le, istituite per facilitare le esportazioni e le importazioni dell'Ucraina. Per la prima volta, gli enti dell'Ucraina e della Moldavia possono richiedere direttamente i finanziamenti dell'UE con questo invito, dopo la firma degli accordi di associazione CEF con i due paesi all'inizio di quest'anno."Questo invito a presentare proposte sarà il più grande in termini di bilancio disponibile nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa 2021-2027 - ha commentato la Commissaria per i Trasporti,- Stiamo mettendo a disposizione oltre 7 miliardi di euro per progetti che supporteranno un sistema di trasporto intelligente e sostenibile, con unatra Stati membri".