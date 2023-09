UK, società idriche restituiranno 114 milioni di sterline a clienti per sotto-performance

(Teleborsa) - Lain Inghilterra e Galles significherà che le aziende dovrannol'anno prossimo. Lo sconto, stabilito oggi dal regolatore Ofwat a seguito della valutazione delle prestazioni rispetto agli obiettivi fissati per il 2022/23, verrà prelevato dalle bollette dei clienti per il prossimo anno.Alle società idriche sono statiper il periodo 2020-2025 per ottenere risultati migliori, sia per i clienti che per l'ambiente. Laddove non riescono a raggiungere questi obiettivi, il regolatore riduce la quantità di denaro che le aziende possono riscuotere dai clienti.La decisione di Ofwat arriva mentre pubblica il suosulle prestazioni delle società idriche, che classifica le prestazioni delle aziende come "leading", "average" o "lagging" rispetto a una serie di parametri comuni tra cui incidenti di inquinamento, servizio clienti e perdite.Quest'anno nessuna azienda è stata classificata nella categoria "leading". Dieci aziende rientrano nella categoria "average" e(Anglian Water, Dwr Cymru, Southern Water, Thames Water, Yorkshire Water, Bristol Water e South East Water)."Gli obiettivi che abbiamo fissato per le aziende sono stati pensati per essere ambiziosi, per favorire miglioramenti per i clienti e l'ambiente - ha commentatodi Ofwat - Tuttavia, il nostro ultimo rapporto mostra che non sono all'altezza, portando alla restituzione ai clienti di 114 milioni di sterline attraverso la riduzione delle bollette. Sebbene ciò possa essere gradito ai contribuenti, è una".