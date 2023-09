Wall Street in leggero rialzo in attesa di nuovi dati macro

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

beni di consumo secondari

beni di consumo per l'ufficio

Dow

Chevron

Honeywell International

Walgreens Boots Alliance

3M

Coca Cola

McDonald's

Visa

GE Healthcare Technologies

Qualcomm

Old Dominion Freight Line

Intuitive Surgical

Warner Bros Discovery

JD.com

Keurig Dr Pepper

Zscaler

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 34.007 punti (+0,13%) e l'che fa un piccolo salto in avanti dello 0,40%, portandosi a 4.337 punti. In frazionale progresso il(+0,46%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,45%).La, con gli investitori chesullo stato di salute dell'economia e sul percorso della politica monetaria nel corso della settimana: monitoreranno i dati sui beni durevoli e l'indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE) per agosto, il PIL del secondo trimestre e le osservazioni dei funzionari della Fed, incluso il presidente Jerome Powell.Il meeting della Federal Reserve della scorsa settimana ha fornito agli investitori indicazioni che prevedonoe meno tagli nel 2024 rispetto a quanto previsto in precedenza.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,28%),(+0,80%) e(+0,67%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,43%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,67%),(+1,46%),(+1,10%) e(+1,04%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,32%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,04%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,73%.(+3,34%),(+2,54%),(+1,96%) e(+1,75%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,05%.Calo deciso per, che segna un -2,07%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,93%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,81%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 0,2%; preced. -1,2%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 105,9 punti; preced. 106,1 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 4,4%)16:00: Vendita case nuove (atteso 700K unità; preced. 714K unità)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,4%; preced. -5,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,14 Mln barili).