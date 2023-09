BF, assembla approva delega a CdA per aumento di capitale da 300 milioni

BF

(Teleborsa) - L'di, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, ha deliberato di conferire al consiglio di amministrazione, in una o più volte, con eventuale articolazione in più tranche e in via scindibile, per un importo massimo complessivo (inclusivo di soprapprezzo) di, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto; la delega ha validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data odierna.BF prevede che la delega possa essere esercitata, e l'aumento di capitale possa avere esecuzione,, subordinatamente alla pubblicazione di un prospetto informativo di offerta e ammissione a quotazione, soggetto all'approvazione della CONSOB.L'assemblea degli azionisti ha anche approvato la proposta formulata dall'azionista Eni Natural Energies (titolare di una partecipazione pari al 5,315% del capitale), nominandoalla carica di, a seguito di cooptazione.