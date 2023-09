BFF Bank, incarico per servizi di depositario a Fondo Pensione Byblos

BFF Bank

(Teleborsa) -, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan,- Fondo Pensione Complementare per i lavoratori dipendenti delle aziende Grafiche, Editoriali, della Carta e del cartone, Cartotecniche, Trasformatrici e per i lavoratori delle imprese del cinema e dello spettacolo - con un patrimonio complessivo di oltre 900 milioni di euro.L'accordodi BFF quale banca depositaria dei Fondi Pensione italiani, con una quota di mercato di circa il 38%, si legge in una nota."Siamo felici di poter annoverare Byblos tra i nostri clienti più importanti, e di incrementare la nostra presenza nell'ambito dei Fondi Pensione Negoziali - ha commentato, Direttore Banca Depositaria presso BFF Bank - Questo accordo va a, per la quale sono necessarie infrastrutture specializzate come la nostra, che contribuiscono a impiegare gli asset dei fondi per sostenere l'economia reale del paese".