Emma Villas ammessa in Borsa. Debutta su EGM il 29 settembre

(Teleborsa) -, azienda leader in Italia nel settore del vacation rental (affitti brevi di ville e tenute di pregio), debutterà su Euronext Growth Milan,, dopo aver ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.L’ammissione è avvenuta ad esito della conclusione, con un importante successo, del collocamento di complessive 1.060.00 azioni ordinarie (comprensive dell'opzione greenshoe), per un controvalore complessivo di Euro 3.498.00,00.Ilè pari a Euro 3,30 per azione. Alle Azioni Ordinarie è attribuito il codice ISIN IT0005562183 e Ticker EAV., ha dichiarato: “Nel corso degli anni,, focalizzandoci sulla bellezza del nostro Paese e sull’attrattiva unica della nostra offerta caratterizzata dalla qualità dell’accoglienza e delle strutture.verso nuovi mercati ed è il risultato di una grande fiducia da parte degli investitori nel nostro progetto e nel nostro modello di business, basato sulla fidelizzazione dei clienti internazionali, relazioniesclusive con i proprietari, una solida rete di partner internazionali e un team coeso e capace.e convinti che l’apertura al mercato del nostro capitale sia una tappa di ulteriore slancio imprenditoriale verso nuove sfide".Il, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali, italiani ed esteri, e a investitori professionali, ha avuto ad oggetto numero 969.500 azioni di nuova emissione, oltre a n. 90.500 azioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over allotment concessa dall'azionista Giammarco Bisogno a Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator.Il collocamento delle azioni ordinarie è finalizzato a consolidare e sviluppare il processo di crescita della Società, sia per linee interne, che esterne, secondo due macro aree strategiche: acquisizione di nuove proprietà e di nuovi ospiti.Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Emma Villas ammonta a Euro 69.695,00 ed è composto da n. 6.969.500 azioni ordinarie prive di valore nominale. La capitalizzazione della Società prevista post collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è di circa Euro 23.000.000,00, con un flottante pari al 13,91% (15,21% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe).