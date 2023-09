Emma Villas e Valica ammesse in Borsa. Debuttano il 29 settembre

(Teleborsa) - Lesono statesul mercato Euronext Growth Milan (EGM) con decorrenza dal 27/09/2023 e saranno negoziate a partire dal giorno 29/09/2023. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l'immissione di proposte senza limite di prezzo., tour operator incoming attivo nel settore degli affitti turistici settimanali di ville e casali di pregio con piscina privata, sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 23 milioni di euro, dopo aver raccolto 3,5 milioni di euro (di cui 3,2 milioni in aumento di capitale e 298 mila derivanti dall'esercizio dell'opzione di greenshoe in vendita). Il prezzo di collocamento è pari a 3,30 euro per azione, al di sotto della forchetta individuata in precedenza (4,15-4,65 euro per azione).è l'Euronext Growth Advisor., società attiva nel business dell'attività pubblicitaria online, dell'offerta di progetti speciali e servizi di agenzia e consulenza per gli operatori del mercato turistico, avvia gli scambi con una capitalizzazione di circa 11,2 milioni di euro (calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aver raccolto 1,8 milioni di euro interamente in aumento di capitale. Il prezzo di collocamento è pari a 5,50 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (5,50-6,50 euro per azione).è l'Euronext Growth Advisor.