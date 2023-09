Emma Villas verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 23 milioni

(Teleborsa) -, tour operator incoming attivo nel settore degli affitti turistici settimanali di ville e casali di pregio con piscina privata, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 23 milioni di euro, dopo aver3,5 milioni di euro (di cui 3,2 milioni in aumento di capitale e 298 mila derivanti dall'esercizio dell'opzione di greenshoe in vendita). Ildi collocamento è pari a 3,30 euro per azione, ben al di sotto della forchetta individuata in precedenza (4,15-4,65 euro per azione).Ilsi attesta al 13,91% (15,21% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe in vendita). L'post-quotazione vede Giammarco Bisogno all'86,09% del capitale (84,79% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe in vendita).Costituita nel 2006 da Giammarco Bisogno, Emma Villas si descrive come il primo operatore in Italia per numero di proprietà in esclusiva, con una presenza capillare in 15 regioni italiane e una solida rete commerciale di acquisizione proprietà. Nel 2022 ha commercializzato 492 ville (contro le 427 nel 2021) per un totale di circa 7.390 settimane prenotate (+55% rispetto al 2021), principalmente concentrate nel periodo giugno/settembre, raggiungendo undi 28,3 milioni di euro e undel 10,1%.Il, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 5 membri: Giammarco Bisogno (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato); Raffaele Romanucci (Consigliere); Giovanni Tordi (Consigliere); Monia Lupi (Consigliere); Duccio Galletti (Consigliere Indipendente).L'ammissione è prevista per il 27 settembre, con l'il 29 settembre su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Integrae SIM è l'Euronext Growth Advisor.