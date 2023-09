Limita le perdite Piazza Affari. Pesante MPS

S&P-500

(Teleborsa) -, insieme al resto dell'Europa, dove perdono terreno alcune banche. La peggiore è MPS, sulla scia di nuove indiscrezioni relative alla cessione di una quota dell'istituto da parte del Tesoro, seguita da Banco BPM e BPER, spesso chiamate in causa quando si torna a speculare su una fusione con la banca senese. Stabile l'sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a -0,08%.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,47%. Perde terreno l', che scambia a 1.881,9 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,00%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,75%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +189 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,72%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,25%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,43%, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,31% sul, proseguendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 29.837 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,14%); positivo il(+0,86%).di Milano, troviamo(+2,51%),(+1,57%),(+1,52%) e(+1,28%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,60%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,05%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,91%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,00%.di Milano,(+5,31%),(+4,61%),(+4,33%) e(+3,47%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,98%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,39%.scende del 3,35%.Calo deciso per, che segna un -2,33%.