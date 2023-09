Philogen, buyback per 90 mila euro

Philogen

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 18 al 22 settembre 2023 inclusi, complessivamente, pari allo 0,0137% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 16,1679 euro per azione, per undiDall’inizio del programma, Philogen ha acquistato 66.771 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 1.072.443,79 euro.Al 25 settembre, il Gruppo ha in portafoglio complessivamente 294.541 azioni ordinarie (pari allo 0,7253% del capitale sociale).Oggi, sul listino milanese, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,22%.