Piaggio colloca con successo bond da 250 milioni, domanda oltre l'offerta

Piaggio

(Teleborsa) -ha collocato quest’oggi con successo sul mercato high-yield un prestito obbligazionario senior, non assistito da garanzie, dell'ammontare di Euro 250 milioni con una, unannuo fisso del 6,5% ed un prezzo di emissione del 100%.L'operazione - spiega la società con una nota - rientra nella strategia del Gruppo Piaggio di diversificare le fonti di finanziamento e gestire attivamente le scadenze del debito, allungandone sensibilmente la durata media, e rifinanzierà le obbligazioni dello stesso importo in scadenza nel 2025.La risposta da parte degli investitori istituzionali all’operazione è stata estremamente positiva sia in Italia sia all’estero, facendo registrare una domanda più volte superiore all’offerta.Il Prestito Obbligazionario ha ricevuto un rating BB- da S&P e Ba3 da Moody’s, in linea con il rating del Gruppo Piaggio.Il regolamento e l’ammissione delle Notes alle negoziazioni sull’Euro MTF Market gestito dalla Luxembourg Stock Exchange è previsto che avvenga il 5 ottobre 2023.Il collocamento dell’Offerta è stato organizzato da BNP Paribas, BofA Securities Europe SA e Intesa Sanpaolo in qualità di joint global coordinators e joint physical bookrunners, e Banca Akros – Gruppo Banco BPM, HSBC Continental Europe, ING Bank N.V. e UniCredit Bank AG in qualità di joint bookrunners.