Portobello crolla in Borsa dopo recesso EGA per mancato pagamento

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva con l'omonima catena retail e nel settore Media & Advertising tramite l'attività di barter, è in netto ribasso a Piazza Affari dopo che ieri ha comunicato di aver ricevuto la comunicazione diper via deleconomico relativo all'attività di EGA. La società ha a sua volta inviato comunicazione di recesso a Integrae SIM per l'incarico di Corporate Broker.In discesa, che si attesta a 10,65 euro, con. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 10,32 e successiva a 9,98. Resistenza a 11,32.