Relatech, EBITDA adjusted sale a 8 milioni di euro nel 1° semestre

Relatech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha chiuso il primo semestre del 2023 con unpari a 51,1 milioni di euro, in crescita del 73% rispetto al 30 giugno 2022. L'è pari a 8 milioni e risulta in crescita del 44%. Ilè pari a 3,8 milioni, in crescita del 120%, mentre il Risultato Netto reported si attesta a 2,9 milioni."Siamo estremamente soddisfatti della crescita registrata questo semestre, frutto di un'offerta sempre più integrata, che consolida la nostra posizione di partner end-to-end che accompagna le imprese italiane e internazionali verso la digitalizzazione - ha commentato il- Il nostro settore è più che mai caratterizzato da forti e continue spinte innovative, che aprono quotidianamente a nuove opportunità di business che siamo pronti ad accogliere"."Tra le tecnologie di frontiera ha sicuramente preso il sopravvento l'intelligenza artificiale, il cui uso diffuso sta permeando in diversi settori spingendosi sempre di più verso la- ha spiegato - A tal riguardo, abbiamo, fra i quali, quello industriale per l'analisi predittiva dei dati sugli impianti produttivi per prevenire i fermi macchina e quello del retail in generale per l'analisi dei comportamenti di acquisto dei consumatori".Laal 30 giugno 2023 risulta pari a 14,8 milioni di euro, rispetto a una posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2022 pari a 9,5 milioni.